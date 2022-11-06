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تأجيل محاكمة «الحصاوي» والنجار مستريحي أسوان إلى 3 ديسمبر

كتب:

رجب آدم
07:38 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
الحصاوي مستريح أسوان

الحصاوي مستريح أسوان

قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر محاكمة محمود فتحي النجار وطاهر الحصاوي مستريحي أسوان، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعة، بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها في تجارة الماشية والسيارات.

حجز الحكم على 5 مستريحين إلى 5 فبراير

كما قررت محكمة جنايات قنا الإقتصادية اليوم، حجز الحكم على 5 مستريحين إلى 5 فبراير المقبل.

ونظرت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة محمود فتحي و«الحصاوي» و«الزعامة»، وعدد آخرين من مستريحي أسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال الضحايا من خلال تجارة السيارات والماشية.

الاستيلاء على ملايين الجنيهات

وكانت جهة التحقيق بمحافظة أسوان، قررت إحالة المتهمين في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات عن طريق شراء الماشية والسيارات بسعر أزيد من ثمنها الفعلي على أن يحصل البائع على أمواله بعد فترة زمنية معينة متفق عليها، وصلت إلى 3 أسابيع، لكن اكتشف الأهالي النصب عليهم، ما دفعهم لتقديم بلاغات والقبض على المتهمين.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أمس السبت، محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان أو ما يعرف إعلاميا بمستريح المواشي، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل.

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