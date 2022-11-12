وزير الصناعة: الدولة أولت المنطقة الخضراء بشرم الشيخ اهتماما كبيرا

قام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بجولة تفقدية داخل عدد من أجنحة المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP27، شملت عدد من الشركات والمشروعات بينها «سيمنز، مايكروسوفت، إيفا فارما، EG MED، منصور شيفورليه، المراكبي للصلب، Shift EV، مشروع نيرك، Papyrus، شاحن»، إلى جانب جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجناح مركز تميز الطاقة التابع لجامعة عين شمس.

رافق الوزير خلال الجولة إبراهيم السجيني، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومحمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد رضا، رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي.

منتجات وحلول ابتكارية

وأشاد الوزير بما تقدمه الشركات من منتجات وحلول ابتكارية وصناعات ذات تكنولوجيا حديثة ومتطورة ومتوافقة مع التوجهات العالمية، وذلك في مختلف المجالات، وخاصةً الصناعات الهندسية والإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الثقيلة، وصناعات طبية.

اهتمام كبير بالمنطقة الخضراء

وأوضح «سمير» أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً للمنطقة الخضراء، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة، لافتاً إلى أن المنطقة تمثل فرصة جيدة لطرح أفكار ورؤى المجتمع غير الرسمي والشباب والمرأة وغيرهم، وإيجاد الحلول المبتكرة لكل موضوع يخص تحديات المناخ خلال الفترة المقبلة.