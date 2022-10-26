اتفاق بين «الصناعات الهندسية» والوكالة الألمانية للتنمية على تدريب 45 شركة صغيرة

وقعت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، برئاسة محمد المهندس، اتفاقا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، لتقديم استشارات فنية وبرامج تدريب لشركات الصناعات الهندسية، بغرض مساعدتها على التصدير والتسويق لمنتجاتها.

وقال المهندس، «بموجب الاتفاق مع الوكالة الألمانية سيجري اختيار 45 شركة لتدريبها على رفع كفاءة وجودة منتجاتها، وتقديم الخدمات التسويقية لها».

وعقدت الوكالة الألمانية للتنمية ندوة بعنوان مشروع ازدهار في الإسكندرية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الصناعي، وحضور المهندس محمد البودي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وكامل حجازي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات.

وكشف المهندس محمد البودي عن الاتفاق خلال الندوة على تدريب 25 شركة صغيرة ومتوسطة من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية في الإسكندرية، مضيفا «من المقرر تنفيذ جولات داخل عدد من المصانع للتعرف على احتياجاتها، وتقديم الخدمات لها، مع الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات التسويق والتدريب والجودة، لمساعدة هذه المصانع في رفع كفاءة العمالة البشرية وجودة المنتجات، من خلال الوكالة الألمانية للتنمية».

من جهته، أشار المستشار عبد الصادق أحمد، مستشار غرفة الصناعات الهندسية إلى الاتفاق مع الوكالة الألمانية على أن يكون تدريب الشركات على مرحلتين، تشمل الأولى 25 شركة في الإسكندرية، وتشمل الثانية 20 شركة في مناطق صناعية أخرى.