مبادرة لإعادة تدوير مخلفات الموز: منتجات صديقة للبيئة وفرص عمل ومنع للخناقات

شباب وفتيات محافظة سوهاج أرادوا أن يوقفوا المشاجرات التي كانت تحدث بين أهالي القري المقيمين بها بسبب حرق المخلفات التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان، وسعوا لإيجاد حل يقضي على تلك المشكلات حتى توصلوا إليه من خلال المبادرة الخاصة بهم «banana art».

السبب وراء إطلاق مبادرة banana art

قالت الزهراء حمدان، أحد مؤسسي المبادرة، إن فكرة المبادرة طرأت على أذهان المؤسسين منذ عام 2018 بعد أن شاهدوا العديد من المشاجرات التي تحدث بين أهالي القرية المقيمين بها، والسبب أن المزارع يقطع ساق ثمرة الموز ويتركه على الطريق حتى يصبح جافًا ثم يحرقه، ما ينتج عنه التلوث البيئي الذي يدفع أهالي القرية للتشاجر مع المزارع.

الهدف من المبادرة

وأضافت أن هناك مزارعين آخرين يقطعون ساق الموز ويرمونه في الترعة، ما يعرضهم للمساءلة من جهاز حماية البيئة لأنهم بهذا الفعل يلوثون المياه، ومن هنا طرأت على أذهان القائمين على المبادرة أن يصنعوا ماكينة لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى ألياف.

وأوضحت أن بعد السعي والبحث، اتضح أن الهند سباقة في امتلاكها ماكينة تحول المخلفات إلى ألياف، حيث إن تلك الماكينة من الصعب على مؤسسي المبادرة باعتبارهم شباب ان يقومون بشرائها بمبلغ 150 ألف جنيه، لذلك قام أحدهم بعمل ماكينة شبيهة لتحويل ساق الموز إلى ألياف ثم استخراج منتجات يدوية مثل الشنط والدروع والبوكسات وأدوات الزينة.

وأشارت الزهراء حمدان، إلى أن مؤسسي المبادرة استخرجوا مادة لينة من الساق وقاموا بعمل ورق شبيه بالبردي، بالإضافة إلى استمرارهم في عمل الأبحاث بالاشتراك مع كلية الزراعة والهندسة جامعة أسيوط لكي يقومون بتطوير الماكينة.

banana art توفر للفتيات فرصة عمل من منازلهم

وذكرت أن المبادرة وفرت فرص عمل جيدة للفتيات في القرى والنجوع، حيث يتم تدريبهم ثم إرسال الشغل إليهم ليعملوا من منازلهم حتى يكون لهم مصدر رزق إضافي، مضيفة أن المبادرة شاركت في معرض تراثنا وحصلت على أكثر من جائزة، آخرها جائزة أفضل مبادرة شبابية على مستوى الجمهورية، فضلا عن الحصول على الحصول على أفضل مبادرة شبابية على مستوى الوطن مقدمة من الجالية المصرية في الكويت.