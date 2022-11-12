مدبولي يتابع تطورات حادث سقوط أتوبيس بترعة في الدقهلية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.

مدبولي يوجه بتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة مصابي الحادث، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

رفع قيمة التعويضات لـ100 ألف جنيه

ووجه مدبولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.