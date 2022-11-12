صحيفة سنغافورية: آسيان والولايات المتحدة تطوران العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية

ذكرت صحيفة «ذا ستريت تايمز» السنغافورية، أن العلاقات بين الآسيان والولايات المتحدة حصلت على زخم جديد اليوم السبت؛ إذ قاما رسميًا بترقية علاقتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بين الجانبين تسعى إلى السماح لهما بالعمل بشكل أوثق في جوانب واسعة النطاق على المدى الطويل؛ بما في ذلك مجالات مثل أبحاث الطاقة وتغير المناخ.

وخلال اجتماع بين قادة المنطقة والرئيس الأمريكي جو بايدن، قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج إن العلاقات بين الآسيان والولايات المتحدة حققت إنجازًا جديدًا، وتعمل سنغافورة مع الولايات المتحدة على تعزيز تعاوننا في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

تركيز الولايات المتحدة المستمر على المنطقة

وأضاف أن الكتلة تقدر تركيز الولايات المتحدة المستمر على المنطقة حتى وسط انشغالاتها العديدة في أجزاء أخرى من العالم.

وتابع: «الآسيان استفادت بشكل كبير من وجود الولايات المتحدة في المنطقة، في الوقت نفسه، تعتقد الآسيان أنه يمكننا أن نكون شريكًا مفيدًا للولايات المتحدة».

وأكد أن التعاون مع الولايات المتحدة في البحث ونشر الطاقة النظيفة بالمنطقة سيكون موضع ترحيب: «وهناك العديد من الفرص للشركات الأمريكية بقطاع الطاقة في الآسيان، بما في ذلك حلول الطاقة منخفضة الكربون والبنية التحتية للطاقة الخضراء، ويمكننا أيضًا مشاركة المعرفة حول نشر الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة».

تعزيز أمن الطاقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سنغافورة والولايات المتحدة تعملان على دراسة جدوى بشأن تعزيز الشبكات الإقليمية لتعزيز أمن الطاقة ومرونة الشبكة وهي خطوة نحو تكامل أفضل للطاقة وتطوير شبكة الطاقة في الآسيان.

وشبكة الطاقة الآسيوية، هي مبادرة لبناء ربط كهربائي إقليمي بشروط ثنائية عبر الحدود، قبل التوسع التدريجي إلى قاعدة شبه إقليمية، بهدف تحقيق نظام طاقة متكامل تمامًا في جنوب شرق آسيا.

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء على أن بلاده تدين الأزمة الروسية الأوكرانية، معربا عن عدم تقبله لأي نوع من انتهاك سيادة أي دولة واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية، وقال إن «الآسيان تشارك الولايات المتحدة رغبتها في حل سريع وسلمي للصراع».

وفي سياق الولايات المتحدة والصين، وصف رئيس الوزراء السنغافوري علاقتهما بأنها الأكثر أهمية في العالم، وتؤثر على السلام والاستقرار بجنوب شرق آسيا.

وقال: «في الآونة الأخيرة، تصاعدت التوترات بين البلدين في عدد من المجالات، بما في ذلك قضية تايوان، لكن دولًا في المنطقة منها سنغافورة تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من واشنطن وبكين».

ونأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الصين لإدارة التوترات وبناء الثقة المتبادلة على أعلى مستوى، والعمل على تسوية مؤقتة.