محافظ الإسكندرية: مقومات مصر البحرية تؤهلها نحو الاقتصاد الأزرق

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مصر تمتلك العديد من المقومات والفرص التي تؤهلها وبقوة نحو الاقتصاد الأزرق إذ أنها تمتلك 4 آلاف كم من السواحل بالإضافة إلى عدد من الموانئ التجارية والمتخصصة.

جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية حول «الاقتصاد الأزرق وأهميته»، بالمنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

محافظ الإسكندرية: سعيد بالمشاركة في جلسة الاقتصاد الأزرق

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة المتميزة التي تساهم في تعظيم «الاقتصاد الأزرق» الذي يعد من التوجهات الجديدة للإستثمار في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين أهداف التنمية المستدامة لمجابهة مخاطر التغييرات المناخية.

محافظ الإسكندرية: نفتخر بالمشاركة في فعاليات قمة المناخ العالمي

على الصعيد ذاته؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن اعتزازه وفخره بالمشاركة في فعاليات قمة المناخ العالمي COP27 الذي يعكس الجهود المصرية المتواصلة في ظل رعاية وتوجيهات القيادة السياسية الواعية التي بدأت مبكراً في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي أصبحت أحد أهم التحديات والقضايا بالعالم أجمع الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب.

بروتوكول تعاون لمعهد علوم البحار

وعلى هامش المشاركة شهد محافظ الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون لمعهد علوم البحار في حضور وزير الزراعة وعدد من المختصين من الجانبين المصري والأمريكي

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو حمودة عميد معهد علوم البحار والمحيطات، والدكتور جمال متولي سكرتير مساعد للشئون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، و إيلون كلوزين منسق اليونسكو للمحيطات، ومارجيت لينين مدير معهد علوم البحار الأمريكي، واستيفن ويدكومب مدير معهد علوم المحيطات بإنجلترا، وياسر أبو العنين ممثل معهد أبحاث البحر الأحمر السعودي.