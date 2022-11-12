إحالة أوراق سائق قتل شخصا في سوهاج للمفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إحالة أوراق «ش.ف. ا» 36 عامًا، سائق إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم، في اتهامه بقتل المجني عليه «ا. ا» بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى قسم جرجا بلاغا بمقتل المجني عليه إثر إصابته بطلقات نارية، وجرى نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الحادث؛ بسبب خلافات قديمة بينهما فقام بإطلاق النار عليه من بندقية آلية حتى سقط على الأرض، ولقى مصرعه في الحال.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت قرارها السابق.