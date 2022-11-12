«محمد» صاحب مشروع «تصنيع السماد العضوي» المشارك بقمة المناخ: «صديق للبيئة»

ابتكر الشاب «محمد سعد»، مشروعا لتصنيع السماد العضوي من المخلفات العضوية المنزلية والنباتية، وحظي مشروعه بالموافقة للمشاركة في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

الشاب السويسي محمد سعد كامل، رئيس جمعية نقاء بالسويس، قال في حديثه لـ«الوطن»، إنه تقدم بالمشروع ضمن مشروعات قمة المناخ، نظراً لوجود مخلفات نباتية يومية بالسويس تصل إلى 350 طنا، مما يشير إلى أن الناتج 200 طن سماد عضوى يومياً.

«لأسباب اقتصادية وبيئية تقدمت من خلال منصة السويس للتغيرات المناخية، ضمن المشروعات الوطنية الذكية الخضراء التي طرحتها الحكومة وفاز ضمن المشروعات الفائزة».. بهذه الكلمات أكمل «محمد» كيف حاول أن يعرض مشروعه بقمة المناخ.

البعد الاقتصادي للمشروع

تابع «محمد»: المشروع يفيد في تحسين المستوى الاقتصادي للمزارعين من خلال رفع إنتاجية المحصول، لأن سعر طن السماد العضوى من 500 إلى 600 جنيه هيوفر معاه 60% من المصروفات على الفدان.

«بديل قوي للسماد الكيميائي، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وتلك النقطة تشغل الدولة المصرية للتخلص من التلوث بكافة أشكالة سواء ناتج من المخلفات الزراعية أو المنزلية وبالأخص مخلفات المطبخ التي تقدر في الوقت الحالي أكثر من 50% من ناتج المخلفات اليومية في محافظة السويس»، وفقا لـ«محمد».

الحاجة لهذه النوعية من الأسمدة

وأردف «محمد»، أن الاحتياج لمثل هذا النوع من السماد بسبب وجود ظهير صحراوي كبير يحتاج للاستصلاح وهذا النوع من السماد العضوي له العديد من المزايا لأنه عبارة عن نتاج مخلفات نباتية وحيوانية، ويمد التربة بمادة عضوية متحللة مثل النيتروجين والفسوفور كما يوضع على التربة كغطاء واق ويخفض من المياه المستخدمة في زراعة الفدان بنسبة 50% طبقاً للتجارب العملية والدراسات.

طاقة الإنتاج اليومي المتاح من السماد

وأفاد بأن المشروع المقدم لتدوير 250 طنا، يعد نصف الناتج اليومي لمخلفات محافظة السويس المنزلية، «عندنا مقدرة لتدوير 30 ألف طن بإمكانيات ومعدات تستخدم في ذلك الأمر وقمنا كجمعية نقاء بإقامة المشروع في أسيوط وبمساندة التضامن الاجتماعي ومنصة السويس، وهذه رسالة أن المجتمع المدني قادر على خوض المشروعات بل والنجاح في تحقيها وليس قطاع مساعدات اجتماعية فقط».