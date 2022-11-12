«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات والتي تتراوح نسبتها ما بين 30 إلى 40%، في ظل انخفاض بدرجات الحرارة مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط الرياح على فترات متفاوتة وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وذكر بيان الأرصاد، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، وهي: «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية» بنسبة تصل إلى 30% تقريبا على مدار اليوم، بجانب طقس غائم جزئيا.

كما تسقط أمطار غدا أيضا على محافظات «مطروح، السلوم، العلمين، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط» بنسبة تصل من 30 إلى 40%.

أمطار متوسطة غدا في المحافظات

وتتعرض محافظات بورسعيد، رفح ووسط سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% مع تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة.

وتسقط الأمطار غدا أيضا على جنوب سيناء والبحر الأحمر وذلك بنسبة 30% على أن تكون خفيفة على حلايب وشلاتين.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على محافظات «بني سويف، المنيا، الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج»، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتشير توقعات الأرصاد أن طقس القاهرة غدا معتدل نهارا مائل البردة ليلاً مع تكون الغيوم الجزئية.