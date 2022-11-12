مصرع عامل في تصادم سيارة وتروسيكل بطريق حوش عيسى بالبحيرة

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل أمام مشروع عبدالقادر بطريق حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى حوش عيسى جثة عامل أثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحديد هوية المتوفي في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة محمود حسن نجم، 40 سنة، مقيم حوش عيسى.