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«الحياة» تعرض تقريرا عن مسيرة تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:10 م | السبت 12 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» تقريرا بعنوان «مسيرة تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية (باكجا)».

200 ناشط يشاركون في مسيرة تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية 

وظهرت في الفيديو، مسيرة تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية بمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، وشارك فيها ما يقرب من مائتي ناشط مناخي وطلاب الجامعات وخبراء البيئة.

تحقيق العدالة المناخية

وطالب المشاركون في المسيرة، بتحقيق العدالة المناخية، وتعويض الدول الإفريقية عن الخسائر التي حدثت لهم بسبب الدول الصناعية.

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