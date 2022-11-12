بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالمنوفية

شهد طريق «شبين الكوم-بركة السبع» واقعة مأساوية، بوقوع انقلاب لسيارة أجرة، وإصابة 8 أشخاص، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق «شبين الكوم-بركة السبع»، وإصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

أسماء المصابين

وأفاد مصدر في مستشفى شبين الكوم الجامعي، بإصابة «محمد.م.ا»، مقيم في قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 23 عاما، «محمد.ع.ا»، مقيم في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، «أسامة.س»، 45 عاما، «رزق.ع.م»، مقيم في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، 53 عاما، «أحمد.م.ض»، مقيم في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، 42 عاما، «رامي.م.ا»، مقيم بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، 43 عاما، «مصطفى.س.ا»، 34 عاما، مقيم في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن بعض الحالات يعانون من إصابات بالغة، وتم تحرير محضر بالواقعة.