خريطة انقطاع المياه غدا في المنوفية والدقهلية.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه غدا بمحافظتي المنوفية ومحافظة الدقهلية للصيانة وغسيل المروقات، وأوضحت الشركة مواعيد انقطاع المياه بالمحافظتين وأماكن قطع المياه غدا، وذلك عبر فروع الشركة بالمحافظتين، حتى يتمكن المشتركون من تدبير احتياجاتهم فترة الانقطاع خاصة أصحاب المخابز والأماكن الخدمية، مع توضيح أن غسيل الشبكات والمروقات يتم بالفترة الصباحية.

وتوفر شركة المياه سيارات مياه مجانية للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا.

قطع المياه بالمنوفية غدا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه غدا بمدينة أشمون ومدينة السادات، وذلك عن قرى أبو نشابة والباطنة وجالويس والطران ومنشأة النور، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا .

انقطاع المياه بالدقهلية غدا

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية قطع المياه غدا بالمحافظة عن مدينة منية النصر والعزب التابعة وقرية منشأة الجمال وقرية البجلات وقرية ميت تمامة والعزب التابعة لهما، من الساعة لمدة 12 ساعة من 8 صباحا للساعة 8 مساءً وذلك لربط خطوط المياه بمنية النصر معا، مما يستدعي غلق المياه لإتمام الربط.