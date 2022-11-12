مسؤول في «حياة كريمة» لـ قناة الحياة: نسعى لبناء الإنسان بشكل سليم

قالت شانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية في «حياة كريمة»، إن مبادرة حياة كريمة أول مشروع تنموي لتطوير قرى الريف المصري في تاريخ مصر الحديث، ويراعي الضوابط البيئية.

مشروع تبطين الترع ضخم جدا وله تأثير هائل على الشق البيئي

وأضافت مسعود خلال استضافتها ببرنامج «COP27» الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي على شاشة «الحياة»: «عملنا في العديد من المشروعات الخضراء داخل القرى الأكثر احتياجا، ونسب الإنجاز فيه أعلى من 55%، ومشروع تبطين الترع ضخم جدا، وله تأثير هائل على الشق البيئي، حيث يوصل المياه للأراضي، ويزيد البقعة الزراعية، وله مردود إيجابي على تغير المناخ والأمن الغذائي، كما نسعى لبناء الإنسان بشكل سليم».

وتابع: «هناك مشاريع مختصة بالمعالجة والصرف الصحي، ومحطات التدوير التي تجعل المياه صالحة للشرب والزراعة، ويوفر جزءا كبيرا من استهلاك المياه، وكذلك دور المؤسسة في بناء الإنسان، وكذلك نشر الثقافة الخضراء، وكيف نعلم الطلاب داخل المدراس كيف يصبح لهم دور فعال داخل المجتمع».