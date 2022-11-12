بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة بأخرى محملة بالمواشي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل محملة بالمواشي بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى أبو حمص العام والمصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل محملة بالمواشي مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر.

تحديد هوية المتوفى

وأسفر حادث التصادم عن وفاة «أحمد صبحي عبد الحميد»، 31 سنة، مقيم كفر الدوار وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد أسماء مصابي حادث التصادم

وتبين إصابة كل من: عزت الشحات عيد الزيات، 35 سنة، مقيم كوم البركة كفر الدوار، مصاب بخلع بالكتف الأيمن وكسر في الساق اليمنى، مسعود سمير السيد حبيشة، 40 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف، رجب محمد عبد المقصود، 61 سنة، مقيم سيدي غازي بكفر الدوار، مصاب بجرح متهتك باليد اليمنى.

ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.