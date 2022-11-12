الفنانة يسرا أول الحضور في عزاء رجل الأعمال رؤوف غبور

بدأ، منذ قليل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عزاء رجل الأعمال رؤوف غبور الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، وشُيع جثمانه صباح اليوم، وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على حضور جنازة الراحل.

وحضرت الفنانة يسرا لتقديم واجب العزاء، وظهرت عليها ملامح الحزن.

وحضر جنازة الراحل عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال والشخصيات العامة ومن بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.