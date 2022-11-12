«استراتيجية حقوق الإنسان» تصدرت مباحثات السيسي وبايدن.. «الوطن» تناولتها في 5 ملفات كبرى

تصدّر الحديث عن إطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكى جو بايدن على هامش قمة المناخ قبل يومين.

«الوطن» توقفت عند مناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية، ودشنت سلسلة ملفات صحفية متتابعة تحت عنوان «مصر تتغير.. EGYPT IS CHANGING» لرصد واستعراض وتحليل ثمار تفعيل الاستراتيجية فى عدة مجالات مهمة.

وفيما يلي استعراض لملفات الوطن بمناسبة مرور عام على إطلاق استراتيجية حقوق الانسان التي مهدت الطريق لتدشين الحوار الوطني وتفعيل اجنة العفو الرئاسي وصولا إلى تنظيم مصر قمة المناخ :

الملف الأول: «إطلاق الحريات الدينية»

نُشر فى 19 سبتمبر الماضى، بعنوان «إطلاق الحريات الدينية»، وهو المحور الذى يندرج ضمن «الحقوق المدنية والسياسية» فى الاستراتيجية، وكان الملف بمثابة أكبر حملة صحفية عن ملف الحريات الدينية بمصر، بما شمله من تحقيقات وحوارات صحفية حول ترسيخ قواعد المواطنة، وحرية الاعتقاد، ومناهضة الفكر المتطرف.

الملف الثانى «التاريخ يطوي الطوارئ»

تم نشره فى 26 سبتمبر الماضى، وتضمّن بالتحليل والرصد المكاسب الوطنية لهذا القرار التاريخى.

الملف الثالث «العفو الرئاسي.. حكاية قرار»

تم نشره في 4 أكتوبر الماضي ورصدت فيه «الوطن» جهود العفو عن السجناء والمحبوسين احتياطياً ودمجهم فى المجتمع استجابة لرؤية الرئيس السيسى بأن «الوطن يتسع للجميع»، ورصدت «الوطن» فى هذا الملف جهود الدولة لتوسيع دائرة العفو الرئاسى بعد القرار الرئاسى بإعادة تشكل اللجنة وتفعيلها.

الملف الرابع «سيناء.. التنمية تمحو الإرهاب»

تم نشره فى 11 أكتوبر الماضى بعنوانوتضمّن رصداً لحصاد جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وفق ما تقتضية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية تنمية سيناء التى انطلقت عام 2013 وتواصلت مراحلها، حتى باتت سيناء اليوم أرضاً جاذبة للاستثمار والمعيشة الواعدة.

الملف الخامس «كنا فين وبقينا فين»

عدد خاص صدر يوم الجمعة 11 نوفمبر الجارى، الذى شهد مشاركة الرئيس الأمريكى فى فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، ورصدت «الوطن» فى هذا الملف التحول التاريخى فى مصر من 2014 إلى 2022 لتعزيز حقوق الإنسان لـ100 مليون مواطن.