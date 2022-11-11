 اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «دولة قوية.. وقائد عظيم»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 12 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأمريكي في شرم الشيخ..

و«بايدن»: مصر صديق وحليف قوى.. ونشكر «أم العالم» على دورها وجهودها لوقف القتال في «غزة» وموقفها من الأزمة «الروسية - الأوكرانية»

«السيسى»: علاقاتنا متينة وتعتمد على التفاهم المشترك وأطلقنا استراتيجية حقوق الإنسان والحوار الوطني والعفو الرئاسي

«بايدن»: الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة.. ومهمتنا منع كارثة مناخية

«بايدن»: شرف لي حضور قمة المناخ.. ونستثمر 20 مليار دولار لتخفيف انبعاثات الميثان داخل أمريكا

«بايدن»: الاستثمار الهائل في المناخ سيدعم اقتصادا عالميا ناشئا بالطاقة النظيفة

على قادة العالم العمل للحد من تأثير التغيرات

نفذنا برنامجا طموحا للتصدى للأزمات المناخية وزيادة الأمن في مجال الطاقة

«السيسي» لرئيسة مجلس النواب الأمريكي: يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.. والأزمات العالمية المتلاحقة تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء

نانسي بيلوسي: علاقة واشنطن بالقاهرة تاريخية.. ومصر تلعب دورا مهما في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على مدار السنوات الماضية وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين

سياسيون: قمة الرئيسين تؤكد مكانة مصر في الاستراتيجية الأمريكية

«فهمي»: الولايات المتحدة تريد التواصل مع أهم دولة في الإقليم وركيزة الاستقرار الإقليمي

«العوضي»: تناول لجنة العفو الرئاسي خلال اللقاء يؤكد نجاح دورها

أعضاء «النواب والشيوخ» يشيدون بقمة «السيسي – بايدن»: تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

بأيدي الشباب: مشروعات ذكية لبيئة خضراء

الصفحة الثانية

أكاديمية تؤهل العمال فنيا لمشروعات الوقود الأخضر باستثمارات 45 مليون جنيه

تعاون «مصري – سعودي» لإنتاج نوعين من «الفريون» صديق للبيئة

«جمعة»: غير قابلين للاشتعال والانفجار ولا يتفاعلان مع طبقة الأوزون وموفران للطاقة

اختتام فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك «العقبة 7» بالمنطقة الجنوبية العسكرية

مفاوضات «مصرية – أسترالية» لتعزيز التعاون الزراعي واستيراد الخراف الحية

«الحوار الوطني»: «المناخ» شهادة عالمية بقوة مصر

بتوجيهات رئاسية.. «حياة كريمة» توفر شقة ومشروعا لـ «أسماء»

معهد الكبد بالمنوفية: كنا نعالج 4 آلاف مريض سنويا والآن 35 فقط

الصفحة الثالثة

«بايدن» من أرض السلام: شكرا لـ «أم العالم»

«السيسي» لـ «بايدن»: أطلقنا استراتيجية حقوق الإنسان والحوار الوطني والعفو الرئاسي.. علاقاتنا تعتمد على التفاهم المشترك

علاقات قوية بين مصر وأمريكا لم تتغير على مدار 40 عاما

مصر تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية

استراتيجية حقوق الإنسان

مصر وأمريكا.. علاقات استراتيجية تحكمها ثوابت

الصفحة الرابعة

«السيسي» لـ «بيلوسي»: يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي

مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار

مكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف

الرئيس: الأزمات العالمية تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء

«رئيسة النواب»: مصر تلعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

«الخارجية»: «بيلوسي» أكدت اهتمام واشنطن بعلاقتها الاستراتيجية مع مصر

وزير البترول: بدأنا في اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلص من الكربون وبدء «التحول الطاقي»

رئيس مجلس النواب الأمريكي: جئنا إلى شرم الشيخ للحفاظ على كوكب الأرض

«كيري»: قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ونشكر مصر على استضافتها

الصفحة الخامسة

الرئيس الأمريكي في COP27: نمنح مصر 500 مليون دولار لدعم التحول للطاقة النظيفة بحلول عام 2030

بايدن: نستثمر 20 مليار دولار لتخفيف انبعاثات الميثان داخل أمريكا

بايدن: شرف لي حضور قمة المناخ في شرم الشيخ

بايدن: ننفق 630 مليار دولار سنويا والحكومة الأمريكية تطبق فعليا ما تتعهد به ماليا بتعزيز المساءلة عن مخاطر المناخ وفتح فرص عمل محمية بالنقابات

بايدن: الاستثمار الهائل في المناخ سيدعم اقتصادا ناشئا عالميا بالطاقة النظيفة

سياسيون: لقاء السيسي وبايدن يؤكد نجاح مصر في خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي

نواب: اللقاء يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.. وأبلغ رد على المشككين

ازدهار اقتصادي غير مسبوق بين مصر وأمريكا والتبادل التجاري يرتفع لـ8.6 مليار دولار

الصفحة السادسة

بأيدى الشباب: مشروعات ذكية لبيئة خضراء

«القرية الزراعية المستدامة».. تكلفة مياه الري أقل وأجود

«خردة باب رزق».. 14 سنة في خدمة الاقتصاد الأخضر وتمكين المرأة

«بنك المخلفات المصري» منصة رقمية تحول القمامة إلى كنوز وثروات

إعادة تدوير ثلاثية الأبعاد: النفايات الإلكترونية تختفي على يد «منى».. التكلفة أقل والتلوث مفيش

«رابت موبيليتي».. «سكوتر» كهربائي لسكان الدقي وضواحيها «جرب تحب البيئة»

الصفحة السابعة

«المباني الخضراء المستدامة» بيوت تعتمد على الطاقة الشمسية والمياه الرمادية

«اكبسنى».. مشروع أخضر يعمل بالطاقة الشمسية لتدوير المخلفات

صاحبة مشروع الزراعة المتجددة: يقلل من الاحتباس الحراري

المخترع الصغير يبتكر «روبوت مصري» لإزالة المخلفات من قاع البحار

«صاحبات اليد الذهبية» تشارك في COP27 منتجات صديقة للبيئة

«سمر»: نعمل على رفع مهارة السيدات لتمكينهن اقتصاديا وتطوير مهارات التصميم.. وتحويل الحرف التراثية إلى تكتلات اقتصادية أهم الأهداف

استخدام نبات «الرطريط» في إزالة الزيوت المعدنية وتنظيف الأواني

الصفحة الثامنة

أهالي «شرم الشيخ» في خدمة ضيوف قمة المناخ.. «مصر الحلوة»

من كل بلد أكلة.. هدية من 250 «شيف محترف»

طلبات زوار المطعم واجب وطني

مشروبات مجانا احتفالا بـ «القمة»

فخور بالمشاركة ولو بجمع المخلفات

دعم مؤتمر المناخ يبدأ بـ «توصيلة»

تطوعنا لتنظيم المقاعد والقاعات.. ونسينا النوم