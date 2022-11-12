إصابة مسن وطالبة في حادثي سير متفرقين بالمنيا

أصيب مسن وطالبة في حادثي سير متفرقين في المنيا، الأول جاء بدهس سيارة مجهولة لطالبة أثناء عبورها الطريق في مدينة العدوة بشمال محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، وفر سائقها هاربا، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

سيارة مجهولة تدهس طالبة بمركز العدوة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصطدام سيارة مجهولة بالطالبة «مريم محمد سيد» 18 عاما، أثناء عبورها الطريق في مدينة العدوة، مما أسفر عن إصابتها بكسر مضاعف بالساقين، فيما تمكن قائد السيارة من الهرب وتكثف إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة المرور من جهودها لتحديد وضبط السيارة وسائقها الهارب.

سيارة تدهس مسنا بطريق سكة تلة

وبعد مرور ساعة تكرر نفس الحادث في مركز المنيا، إذ تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من فرع هيئة الإسعاف يفيد بأن سيارة دهست «شكري يوسف حنين» 75 عاما، مقيم بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، أثناء عبوره طريق سكة تلة العمومي، في غرب مدينة المنيا، ونتج عن ذلك إصابته بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.