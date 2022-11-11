إصابة 8 بينهم 4 تلاميذ مدارس إثر اصطدام ملاكي بتروسيكل على صحراوي المنيا

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 تلاميذ مدارس، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بتروسيكل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برمشا التابعة لمركز العدوة في شمال غربي محافظة المنيا.

اصطدام سيارة ملاكي بتروسيكل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة بتروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برمشا بمركز العدوة.

وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 4 تلاميذ مدارس هم: يوسف محمد علي 12 عاما، حازم صلاح علي 11 عاما، عبد الحكيم محمد علي 6 سنوات، علي جمعة علي 11 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز العدوة.

كما أصيب كل من: محمد علي محمد 40 عاما، هيلانة جوج حنا 70 عاما، أمل حبيب صبحي، 52 عاما، وشخص مجهول الهوية، مصاب بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالساقين.

تم نقل المصابين لمستشفيىمغاغة المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه كسر وارتجاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.