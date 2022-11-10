محافظ المنيا يوجه بمتابعة المزايدة العلنية لطرح أرض المشتل والمسرح الروماني

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، بمتابعة أعمال جلسة الاستفسارات الخاصة بطرح بعض أراضي ومشروعات المحافظة بنظام مقابل الانتفاع والتي سيتم طرحها في المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة رقم (5-6)، وذلك بتاريخ 23/11/2022، ضمن جهود المحافظة للاستفادة بكل المشروعات غير المستغلة وإعادة استغلال كل الأصول المملوكة للمحافظة.

وشهد السكرتير العام المساعد، الجلسة الاستفسارية، والتي تم عقدها بديوان عام محافظة المنيا، للإجابة على كل الاستفسارات الخاصة بالطرح بجلسة علنية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من الإدارة المالية والقانونية والتوريدات ووحدة تطوير العشوائيات والاستثمار وكذلك من الأفراد والشركات ممن قاموا بشراء كراسات الشروط.

من جانبه، أشار اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، إلى أن أعمال المزايدة العلنية تتضمَّن طرح أرض المشتل بمنطقة كورنيش النيل على مساحة 9399 مترا وبمبلغ تأمين 90 ألف جنيه، والمسرح الروماني بحي جنوب المدينة والمقام على مساحة 8649.70 متر، بمبلغ تأمين 65 ألف جنيه، وتم طرح كراسات الشروط بمبلغ 299 جنيها بمخازن الديوان العام.

شروط وتفاصيل طرح مشتل كورنيش المنيا

وستنعقد المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة رقم (5) بتاريخ 23 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لعملية الترخيص بالانتفاع لمدة خمس سنوات لقطعة أرض المشتل بمساحة 9399 مترا مربعا، الكائنة بكورنيش النيل شمال مدينة المنيا، والتأمين الابتدائي 90000 جنيه.

شروط وتفاصيل طرح المسرح الروماني المكشوف

كما ستنعقد المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة رقم (6) بتاريخ 23 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا لعملية الترخيص بالانتفاع لمدة خمس سنوات للمسرح الروماني المكشوف بمساحة 8649.70 متر مربع، والكائن على كورنيش النيل جنوب مدينة المنيا، والتأمين الإبتدائي 65000 جنيه.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مخازن ديوان عام محافظة المنيا، وثمن الكراسة 299 جنيها، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.