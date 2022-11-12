تغطية خاصة على «التاسعة» لقمة المناخ وحادث الدقهلية

تقدم حلقة اليوم من برنامج «التاسعة»، تغطية خاصة لحادث الدقهلية، الذي راح ضحيته عشرات الضحايا، جراء غرق حافلة في الرياح بالقرب من مدينة أجا، مع كشف جهود الدولة للوقوف بجانب الأهالي.

على الجانب الآخر، يواصل البرنامج الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، تغطيته الموسعة لفعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، مع نقل مباشر لموفدي البرنامج هناك، ومداخلات مع مروة عودة الفائزة بجائزة أفضل مسرحية شابة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، وعرض لتجربة شباب مصري يعيد تدوير الملابس القديمة بمواد صديقة للبيئة.

في فقرة نقاش مطولة، يستضيف «الحسيني» الدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمتخصصة في الاقتصاد الأخضر، لعرض فوائد استضافة مصر لقمة المناخ.

كما يقف البرنامج، على آخر استعدادات مهرجان القاهرة السينمائي قبيل انطلاقه، في مداخلة مع مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما خالد عبد الجليل.