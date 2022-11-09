استشاري طاقة لـ يوسف الحسيني: تكنولوجيا جديدة لتنقية غازات المصانع القائمة

قالت الدكتورة نادين مصطفى، استشاري الطاقة المتجددة، إن غاز ثاني أكسيد الكربون، سبب أضرارا كبيرة في الكوكب والغلاف الجوي، ويجب العمل على التقليل من وجوده بأكبر قدر ممكن، لافتة إلى أنها من خلال رسالتها للحصول على الدكتوراه، توصلت إلى ابتكار يمكن من استخدام التكنولوجيا في القضاء على ثاني أكسيد الكربون، بأقل سعر ممكن.

استخدام التكنولوجيا الجديدة في المصانع

أوضحت «استشاري الطاقة المتجددة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، على فضائية «القناة الأولى»، أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة في المصانع القائمة بالفعل، لتقليل إنتاج الكربون دون الحاجة لإعادة بناء المصنع من جديد، وأهمها مصانع الحديد والأسمنت والمواد البترولية.

وأشارت إلى أن التقنيات الجديدة، يمكن استخدامها في مصر لتنقية الهواء الجوي بشكل عام، وجرى تطبيقها بشكل جزئي في عمان ولندن، وهناك اتفاقيات يتم دراستها لتفعيل النظام الجديد في مصر خلال السنوات المقبلة.