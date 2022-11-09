يوسف الحسيني: المفوض السامي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات تروج لمزاعم كاذبة

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن أعضاء البعثة المصرية في الأمم المتحدة أعلنوا رفضهم بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته والحكم عليه، وليس مسجونا احتياطا أو أجنبيا مقيما على الأراضي المصرية.

نص الرفض الصادر عن البعثة المصرية

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على على فضائية «القناة الأولى» أن نص الرفض الصادر عن البعثة المصرية قال «إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته، وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة، وحقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي».

وأضاف: «نتوقع من المفوض السامي، بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية».

سؤال إلى المفوض السامي

ووجه الإعلامي يوسف الحسيني سؤاله إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وبريطانيا قائلا: «هل هناك حقوق للإنسان في فلسطين؟ وماذا عن أيرلندا؟ الشعب الذي يطالب بحصوله على الاستقلال وتم التنكيل برموزه وزعمائه وقياداته، وهل محل الحديث عن حقوق الإنسان هي قمة شرم الشيخ للتغيرات المناخية؟ وأيهما أجدى بالمفاضلة المبدأ أم العلاقات الشخصية والزمالة والمعرفة الشخصية؟».