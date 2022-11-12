حياة كريمة: قمة المناخ تتماشي مع أهداف المؤسسة والمبادرة الرئاسية

قالت الدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة حياة كريمة تشارك في قمة المناخ التي تتماشي مع أهداف المؤسسة والمبادرة الرئاسية، موضحة أن المؤسسة شاركت بجلسة مهمة في قمة المناخ بعد نجاح مشروعاتها على أرض الواقع في المجتمع المحلي، ومن هنا كانت الانطلاقة نحو الدول الأفريقية الصديقة.

جلسة مهمة في قمة المناخ

وأوضحت «الدمياطي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن المؤسسة عقدت عدة اجتماعات مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنقل التجربة المصرية إلى الدول الأفريقية، ويتم توظيف فكرة المبادرة وفقا لعادات وتقاليد كل بلد، ولكن توجد ثوابت يحتاج إليها الإنسان أينما كان، منها الصحة والتعليم والبنية التحتية والمرافق، وآليات التنفيذ تتنوع ولكن الهدف العام واحد في النهاية وهو حياة كريمة من أجل الإنسان.