مسؤول في «حياة كريمة» لـ قناة الحياة: دور القطاع الخاص مهم للعمل على الشق البيئي

قال المهندس أحمد أمجد، مدير قطاع المسؤولية المجتمعية والشراكات الاسترتيجية في «حياة كريمة»، إن رجال الأعمال والقطاع الخاص لهم دور مهم للغاية لتوحيد الجهود كي نستطيع العمل على الشق البيئي، فـ«COP27» يعمل على هذه الجزئية ويجب أن نوحد جهودنا لنوفر بيئة صحية لجميع المواطنين، ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع.

التركيز على مشروعات تدوير المخلفات

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «COP27» الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي على شاشة «الحياة»: «لازم نركز على المشروعات التي لها علاقة بالشق البيئي من ناحية تدوير المخلفات».

وتابع: «حياة كريمة في عشرين محافظة في مصر بالكامل، وهناك مخلفات كثيرة للغاية يمكن أخذها وإعادة تدويرها، كما تتيح المبادرة التركيز على الشق الاقتصادي بأني أقدر أدخل دخل ثابت للمواطنين في هذه القرى، وضمان حياة كريمة لهم».

مبادرات كثيرة تتعلق بالتدوير

واستطرد: «وفي نفس الوقت أحمي البيئة ومحطات رفع وتنقية المياه، كما يمكننا ضمان حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين، وهناك مبادرات كثيرة لها علاقة بالتدوير مثل الورق وكابلات النحاس، وكذلك هناك إهدار كبير للغاية في مجال التكنولوجيا ونتيح الفرصة لأي شركة أو رجل أعمال يرغب في العمل ونقدر نوصله للأماكن اللي فيها جمع مخلفات».