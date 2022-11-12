انتشال جثة سيدة غرقت في ترعة بالمنوفية.. وجهود أمنية لكشف الملابسات

شهدت قرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، العثور على جثمان سيدة مسنة طافية بترعة القرية، بعد أن لقيت مصرعها غرقًا، إذ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالحادث

تلقى حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان سيدة مسنة داخل ترعة بقرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

نقل الجثة إلى مستشفى تلا المركزي

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي، لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

وكان مركز تلا في محافظة المنوفية قد شهد إصابة 5 شباب إثر تعرضهم لحادث سير، بسيارتهم الملاكي، علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.