جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة سيدة وسط الزراعات ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة أربعينية ملقاة داخل أحد الأراض الزراعية بقرية أبو هاشم التابعة لمجلس قروي صفط راشين دائرة مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة ملقاة في الزراعات ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة أربعينية ملقاة داخل أحد الأراضي الزراعية بقرية أبو هاشم التابعة لقرية صفط راشين بدائرة مركز شرطة ببا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة أريعنية تدعى «راوية.ع» 40 عامًا، مقيمة بذات القرية، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث وظروفها

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي أنتقلت لموقع الحادث ومعاينة الجثة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في حادث مروري ببني سويف

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت اليوم، وفاة شاب وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق