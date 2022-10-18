انتشال جثة سيدة غرقت إثر سقوط سيارة في النيل بالمنيا.. وجار البحث عن ابنتها

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة سيدة من المجرى المائي لنهر النيل، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة عن جثة ابنتها التي غرقت معها اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية كانت تبحر في نهر النيل متجهة إلى قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المني.

انتشال جثة الأم والبحث عن ابنتها

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة «ولاء علي غانم»، 45 عاما ربة منزل، من المجرى المائي لنهر النيل بعد غرقها في حادث سقوط سيارة ملاكي كان يقودها زوجها المصاب «عبد الحميد محمود»، 51 عاما، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة عن ابنتهما «نورهان عبد الحميد»، 12 عاما.

وتم نقل جثة السيدة إلى مشرحة المستشفى العام بمدينة مطاي، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

بلاغ بسقوط سيارة ملاكي بنهر النيل

وكان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن سقوط سيارة ملاكي من أعلى سطح معدية في نهر النيل أمام قرية الشيخ حسن، ونتج عن ذلك مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج.