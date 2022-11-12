«رثاه على السوشيال ومات».. أب يلحق بابنه بعد 20 يوما من وفاته في حادث سير بسوهاج

حادث مفجع أبكى قلوب أهالي قرية النغاميش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بعد وفاة شاب ثلاثيني متأثرا بإصابته في حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي، ليلحق بابنه الذي لقي مصرعه منذ 20 يوما.

البداية كانت بتعرض الشاب هشام عجوبة ابن قرية النغاميش بسوهاج في حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي، أصيبت فيه زوجته وابنه الأصغر بينما لقي نجله الأكبر «معتز هشام عجوبة» ذو الخمس سنوات مصرعه.

إلا أن فاجعة الأسرة زادت بوفاة الأب متأثرا بإصابته في الحادث ليلحق الأب بنجله بعد 20 يومًا قضاها داخل مستشفى سوهاج الجامعي، وبعد أن ذاق فراق نجله ليرثيه عقب معرفته بوفاته بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ضم صورة ابنه وفقا لحديث «إبراهيم ناصر» ابن عمومة المتوفى لـ«الوطن».

سوء حالة الأب الصحية عقب فقد ابنه

وقد خضع «هشام عجوبة» إلى العلاج لأكثر من 20 يوما؛ ولكن كانت حالتة النفسية تزداد سوءا يوما بعد يوم بعد معرفة وفاة ابنه «معتز» وسوء حالة زوجته ونجله الأصغر، ليلقى اليوم مصرعه تاركا زوجته ونجله داخل مستشفى سوهاج الجامعى يخضعان للعلاج وقد توجه أبناء عمومة المتوفى لمستشفى سوهاج الجامعى لإنهاء إجراءات إستلام الجثمان .

الإخطار الأمني وتفاصيل الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداهما نقل والأخرى ملاكي وأصيب خلالها 4 أشخاص من عائلة واحدة مستقلي السيارة الملاكي وكانوا في طريقهم لمدينة سوهاج من مدينة دار السلام، فيما أصيب 2 من مستقلي السيارة الأجرة «سوزوكي» وتوفي الطفل معتز هشام من مستقلي السيارة الملاكي عقب وصوله مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.