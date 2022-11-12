فيلم «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي يحقق 905 آلاف جنيه إيرادات أمس

حقق فيلم أشباح أوروبا، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض السينمائي، أمس، 905 آلاف جنيه، ذلك حسبما ذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان له؛ ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات 2 مليون و676 ألف جنيه.

أبطال فيلم أشباح أوروبا

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وأروى جودة وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

فيلم رمسيس باريس

ومن ناحية أخرى، تصور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حاليا فيلم «رمسيس باريس»، الذي تجسد خلاله دور فتاة شعبية، بطولة حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أوس أوس، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت.