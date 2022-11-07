فيلم «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي يحقق 2880 جنيها في يوم واحد

حقق فيلم أشباح أوروبا، إيرادات ضعيفة للغاية، في شباك التذاكر، أمس الأحد، حيث جاء في المراكز الأخيرة بين الأفلام المُنافسة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم أشباح أوروبا، في السينمات، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 2.880 جنيهًا فقط، ليأتي في المركز التاسع وقبل الأخير.

أبطال فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي

«أشباح أوروبا» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، والتي كانت انتهت من تصويره منذ سنوات، ولكن تأجل عرضه بسبب بعض المشكلات بينها وبين شركة الإنتاج، حتى استقرت الشركة على طرحه منذ حوالي شهر.

حظك اليوم يتذيل قائمة الإيرادات

وأشار إلى أنّ فيلم «حظك اليوم»، للثنائي كريم قاسم وهدى المُفتي، تذيل قائمة الإيرادات، ليأتي في المركز العاشر والأخير، بقيمة 1.2 ألف جنيه فقط.

فيلم حظك اليوم يجمع بين عدد من الأبطال وهم كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه دسوقي، ومروان يونس، ومحمد المولى، وفاتن واصل، والفيلم من تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

وتدور أحداث فيلم حظك اليوم حول «الإنفلونسر» ليلى التي تتعرّف على عُمر الصحفي، وفي يوم ما يشهدان حادث اختطاف ما يؤدي لتورطهما في خطة لسرقة عقد أثري يتسبب في دخولهما في مشكلات عديدة غير متوقعة.