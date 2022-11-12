غادة والي لـ قناة الحياة: اهتمام العالم منصب على الجرائم ضد البيئة

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مدير مقر المنظمة الدولية بفيينا، إننا نشارك في قضية الجرائم ضد البيئة، وهو موضوع مستحدث، ولها اهتمام شديد للغاية.

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، «الجرائم ضد البيئة عبارة عن ثلاثة أمور، قضية التلوث البيئي، والتنوع البيلوجي، والتغيرات المناخية، وتأتي بسبب ممارسات الإنسان والدول الصناعية الكبرى، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب ما يتم من ممارسات من جانب الدول التي تؤثر على البيئة بشكل سلبي».

وتابعت «والي»: «عصابات الجريمة المنظمة تمارس أفعالا ضد البيئة وتؤثر عليها، فإفريقيا مثلا تعاني من قطع الغابات في حين أنها رئة إفريقيا التي تقلل من ثاني أكسيد الكربون، وإفريقيا تعاني من التهريب والاعتداء على الحياة البرية».

وأوضح: «وكذلك إلقاء النفايات في البحار والمحيطات فهناك عصابات تهرب نفايات البلاستيك وترميها في البحار والمحيطات، وكنا في جلسة أعلنا فيها أن عام 2050 سيصل وزن البلاستيك، في المحيطات إلى وزن السمك، وهو ما يؤثر على غذاء الإنسان والشواطئ».

واستطردت: «هذا يستلزم مواجهته برفع الوعي، ورصد هذه الظواهر ووضع التشريعات اللازمة التي تجرم التهريب، فالجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت أن يكون هناك أداة للقانون الدولي لمنع تداول وتهريب البلاستيك بشكل غير قانوني، وهناك أنواع من البلاستيك يمكن تدويرها وأنواع أخرى لا يمكن تدويرها».