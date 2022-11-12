طلاب جامعة الملك سلمان يشاركون في مسيرة لدعم العدالة المناخية

نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، مسيرة بالمنطقة الخصراء خلال قمة المناخ «كوب 27»، التي تعقد بمدينة شرم الشيخ، وذلك لدعم قضية العدالة المناخية.

إرسال رسالة لدول العالم بأهمية العدالة المناخية

وشارك في المسيرة، عدد كبير من طلاب جامعة الملك سلمان الأهلية، معربين عن رغبتهم في تمثيل الشباب المصري والإفريقي خلال هذه المسيرة في محاولة لإرسال رسالة لدول العالم بأهمية العدالة المناخية، وبما يعكس أيضا مدى اهتمامهم بقضايا المناخ باعتبارها من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، وأن يكونوا خير مثال للشباب المصري الملم بأهم القضايا العالمية، ويصبح لهم دور فعال وقوي في إيجاد الحلول.

وتأتي المسيرة دعما لقضية العدالة المناخية، التي أصبحت من أهم الملفات المطروحة في قمة المناخ «كوب 27»، إذ تنادي وتتفاوض الدول الإفريقية، التي تمثلها مصر، دول العالم لتحمل المسؤولية، واتخاذ قرارات عاجلة لضمان العدالة المناخية للدول الإفريقية.

وعي الطلاب بقضايا تغير المناخ

ونظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ العديد من المسيرات لدعم هذا الملف خلال الأيام الماضية في قمة المناخ «كوب 27»، وذلك في إطار التعاون بين مؤسسة شباب القادة وجامعة الملك سلمان الدولية، وأكد التحالف أنهم فخورين بوعي الطلاب وحماسهم ونشكر إدارة الجامعة على تعاونها.