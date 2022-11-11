الخبيرة الاقتصادية وفاء علي: مصر ستصبح مركزا لتداول الهيدروجين الأخضر

قالت الدكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن مؤتمر قمة المناخ cop27 من اهم الإنجازات التي ستساعد الاقتصاد المصري خاصة بعد التوقيعات على المشروعات التي تمت خلال المؤتمر.

وأضافت «علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيدروجين الأخضر هذا المصطلح الذي أصبح يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة خصوصا على ظلال الأزمة العالمية في ملف الطاقة والصراع الدائر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك جاءت جهود كبيرة من الدول بخطى متسارعة للحاق بوقود المستقبل الخالي من أي انبعاثات كربونية، وتفاديا لظاهرة الاحتباس الحراري ولقد حظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي بالغ الأهمية، ولم تكن الدولة المصرية بمعزل عن العالم بمقوماتها وارداتها السياسية في البحث عن مصدر للوقود النظيف ودشنت استراتيجية الدولة الوطنية للهيدورجين الأخضر.

مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة

وأضافت أستاذ الاقتصاد والطاقة: «لقد كانت مصر من أولى الدول التي أدركت مبكرا إمكانياتها التي تؤهلها كمركز إقليمي لتداول الطاقة والهيدروجين الأخضر في استكمال دور مصر في تأمين إمدادات الطاقة وتنوعها، ولقد تم اليوم من خلال جلسة الطاقة بمؤتمر المناخ إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الشراكة المصرية النرويجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمحور قناة السويس بقدرة 100 ميجا وات، كما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين في مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر المتجدد، بهدف إنشاء منصة دولية دائمة وداعمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بشراكة القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال، ما يساهم في الإسراع بالانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة التي نتمنى الوصول إليها.

مؤتمر قمة المناخ ومشروع الهيدروجين

وأكدت أن مصر اليوم تثبت أنها حققت رؤيتها على أرض الواقع باستراتيجيتها للتحول نحو الطاقة الجديدة، وأنه لا يوجد تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة النظيفة.