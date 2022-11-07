«مستقبل وطن»: مبادرة السيسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية تأكيد لدور مصر الدولي

ثمن النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم بضرورة وجود حل سياسي دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على الدعوة جاءت انطلاقا من دور مصر الدولي في حفظ السلام.

السلام الدولي

وأوضح هلال عفيفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة المصرية منذ الخليقة وهي دولة راعية للسلام بكافة ربوع الكرة الأرضية، مضيفا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعد أن عانت خارطة العالم الاقتصادية من موجة تضخم كبيرة بسبب تطورات الحرب المتزامنة واختناق سلاسل الإمدادات العالمية عند الملتقى الروسي باعتبارهم أولى دول العالم توريدا للحبوب الغذائية التي تدخل في صناعة كافة المنتجات الغذائية.

قمة المناخ بشرم الشيخ

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ قد وجه دعوته لقادة دول العالم بضرورة وجود حل سياسي دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، في إطار دور مصر الدولي على تعزيز عملية السلام العالمي لكافة دول العالم.