تعرف على موعد وصول راغب علامة وإليسا لإحياء حفلهما بالقاهرة

يحيي كل من النجم اللبناني راغب علامة والنجمة إليسا حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان غنائي ينظمه أحد الأندية الخاصة وسيقام في منطقة الشيخ زايد.

حفل راغب علامة وإليسا من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من شهر نوفمبر الحالي، والذي سيكون الأول من نوعه جامعا الثنائي مع بعضهما البعض.

علمت «الوطن» أن من المفترض حضور علامة وإليسا صباح يوم الخميس، من أجل إجراء بروفة في موقع الحفل وإمكانية جمعهما سويا من أجل أداء أغنية «بتغيب بتروح» سويا التي قدماها منذ ما أكثر من 20 عاما.

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