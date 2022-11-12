المعمل الكيميائي يحسم مصير 4 متهمين بالإتجار في المخدرات بـالتبين

تسلمت جهات التحقيق بنيابة 15 مايو والتبين 3 تقارير من المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي حول اتهام 4 أشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التبين جنوب القاهرة التي خضعوا لجلسة تحقيق أمام نيابة 15 مايو والتبين، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية سرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإجراء التحاليل، كما أمرت بعرض المتهمين الثلاثة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم المخدرات أو من عدمه.

المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي

وكشفت التقارير الثلاثة التي تسلمتها النيابة أن التحاليل أثبتت إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة «إبراهيم م م ع»، المضبوط 3 لفافات من مخدر الهيروين، القضية التي حملت رقم 2596 جنح التبين 2022، و«محمد ا ع» المضبوط بـ3 قطع كبيرة الحجم من جوهر مخدر الحشيش القضية التي حملت رقم 2586 جنح التبين لسنة 2022، و«سيد ع م»، و«مصطفى ا أ» المضبوطين بـ15 قطعة من جوهر مخدر الحشيش، في القضية التي حملت رقم 2590 جنح التبين لسنة 2022.

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني يقول المحامي والخبير القانوني، أحمد سيد في تصريحات لـ«الوطن» فإنه سيجرى معاقبته طبقًا للمادة رقم 33 من قانون العقوبات، وهي تبدأ من السجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد.