تنفيذ 2681 حكما قضائيا وضبط 10 قضايا مخدرات في حملة بالقليوبية

فى إطار الجھود الأمنیة المبذولة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا وإستھداف وضبط حائزى الأسلحة الناریة والذخائر غیر المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم علیھم الھاربین فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة، والأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القلیوبیة بتوجیھ حملة أمنیة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستھدفت جمیع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مدیریة أمن القلیوبیة.

أسفرت جھودھا عن تحقیق العدید من النتائج الإیجابیة أبرزھا الآتى:- لعدد 7 منھم معلومات جنائیة وبحوزة 10 متھمین مواد مخدرة متنوعة.

ضبط 10 قضایا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالھا كمیة من المواد والأقراص .

تنفیذ 2681 حكم قضائى متنوع.

ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبیض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

تحریر 464 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، وتنفیذاً لقرار مجلس الوزراء تم تحریر 464 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ خطة الدولة لترشید إستھلاك الكھرباء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة والعرض على النیابة العامة.