رئيس جامعة سوهاج: وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية 2050

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الاستعدادات التامة لامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022- 2023، مستمرة مشيرًا إلى أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسى، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وضع استراتيجية كاملة لمحافظة سوهاج تتعلق بالتغيرات المناخية

وعن مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ COP27، أوضح رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة نجحت في أن تكون ضمن 12 جامعة للمشاركة في المؤتمر، مضيفا أن الجامعة استطاعت الانتهاء من التجهيزات خلال 6 أشهر مع وضع استراتيجية كاملة لمحافظة سوهاج تتعلق بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه جرى التركيز فيها على أهداف الثورة الصناعية الرابعة، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحديد الوضع الراهن للمحافظة ومعرفة الفجوة بين الماضي و الحاضر، وتم وضع الغاية العظمي لوضع الحلول وتم تحديد الأهداف، أبرزها مواجهة التغيرات.

تكلفة الاستراتيجية 193 مليار جنيه حتى 2050

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تسمى استراتيجية سوهاج 2050 لمواجهة التغيرات المناخية، وتنقسم لـ3 عقود 2030، 2040، 2050، مشيرا إلى التكلفة الإجمالية للاستراتيجية 193 مليار جنيه، وتشمل دراسة عدد العلماء والباحثين والأبحاث التي تدور حول التغيرات المناخية والأحداث وورش العمل وغيرها بهدف التوصل لحلول كاملة تهدف لخدمة المجتمع السوهاجي.