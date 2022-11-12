تفاصيل مصرع صنايعي ألوميتال سقط من الطابق الخامس بالمعصرة

شهدت منطقة وادي حوف التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، واقعة مأساوية حينما لقى صنايعي ألوميتال مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الخامس أثناء تركيبه شباك ألوميتال، وجرى نقله إلى ثلاجة مستشفى حلوان العام، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الدفن.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما ورد للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده سقوط شخص يدعى «حمدي أحمد» يبلغ من العمر 43 عامًا، من الطابق الخامس بمنطقة وادي حوف في المعصرة، بالقرب من طريق الكورنيش، أثناء تأدية عمله بتركيب شباك ألوميتال في إحدى الشقق.

اختلال توازنه أثناء تأدية عمله

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين سقوط شخص من الطابق الخامس، بسبب اختلال توازنه أثناء تأدية عمله بتركيب شباك ألوميتال في إحدى الشقق، وتم نقله إلى مستشفى حلوان لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.