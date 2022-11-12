«مواجهة الانحرافات السلوكية» ندوة توعوية لـ«شباب كفر الشيخ»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة «مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري»، وذلك بمركز شباب الصافية، اليوم السبت، وأجرت حوارا مفتوحا مع الشباب أداره الكاتب الصحفي مصطفى عمارة، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وذلك بمشاركة 40 شابا وفتاة من أبناء القرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ندوة عن الانحراف السلوكي

بينما تناولت الندوة التي أعدت لها الإدارة العامة للشباب من خلال النادى الثقافي، تعريف الانحراف السلوكي على أنه الميل والاعوجاج عن الطريق الصحيح وعن كل ما هو معتاد، كما أنه اختراق وانتهاك للتوقعات الاجتماعية، التي يحددها المجتمع ويقبل بها ومناقشة أسباب حدوثها من الشباب وآثارها السلبية على المجتمع.

ظاهرة انحراف السلوك

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بمواجهة تلك الظاهرة لدى النشء والشباب التى لها العديد من الأسباب، أهمها انحراف التربية وغياب الرقابة الاجتماعية بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتى تلعب الدور الأساسي في تكريس هذه الظاهرة، مشيراً إلى تبني مؤسسة الشباب والرياضة لأهم طرق الوقاية ومواجهة الانحراف السلوكى عن قيم المجتمع، بتنمية وعي الشباب بالتدريب والبرامج التثقيفية المتنوعة المقدمة بمراكز الشباب، بالإضافة الى محاولة تغيير أنماط السلوك بتغلغل الرياضة إلى الروتين اليومي للفرد.

الندوات التثقيفية بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب وفوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ همت مصطفى مسؤول النادي الثقافي بالمديرية.