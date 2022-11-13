5 آلاف عمود إنارة و70 كشك كهرباء جديد ضمن «حياة كريمة» بقرى صدفا بأسيوط

تعد قرى مركز ومدينة صدفا جنوبي محافظة أسيوط، من القري التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الري المصري الذي يشمل تنفيذ مشروعات خدمية في جميع القطاعات لتطوير قري الصعيد في مختلف المجالات.

وأشاد أهالي قرى صدفا بالمشروعات التي تنفذها حياة كريمة في قطاع الكهرباء بعدما بدأت المبادرة الرئاسية في تركيب وإخلال 5000 عمود إنارة جديد و70 كشك كهرباء لتدعيم قري المدينة ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري.

تغيير أعمدة الإنارة المتهالكة

وعبر عشري محمد، موظف، عن رضاه عن ما تقدمة مبادرة حياة كريمة في إزالة أعمدة الإنارة المتهالكة والتي كانت تهدد أرواح المواطنين على مدار عقود بأخرى جديدة أكثر أمانا وجميعها بالمجان.

القضاء على ضعف التيار الكهربائى

وقال حمادة عبد الرحمن، عامل، إنه يقطن في إحدى العزب بقرية صدفا وكان هناك معاناة كبيرة من ضعف وصول الكهرباء وخصوصا للأماكن المتطرفة ولكن مع دخول القرية ضمن مبادرة حياة كريمة تم تدعيم العزبة بكشك كهربائي جديد فضلا عن تركيب أعمدة إنارة جديدة للأماكن المتطرفة حتى أصبحت الكهرباء تصل إلى كل منزل دون معاناة مثل ما كان يحدث في السنوات الماضية.

قطاع الكهرباء يستهدف 17 قرية

وقال خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، إنه عقد اجتماعا مع المهندسين القائمين بتنفيذ المبادرة الرئاسية المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة في قطاع الكهرباء وتم استعراض نسب تنفيذ مشروع الكهرباء في 4 وحدات محلية و13 قرية تابعة بإجمالي 17 قرية وذلك من خلال تركيب ما يزيد عن 70 كشك كهرباء جديد 5000 عمود إنارة ومد كابلات للربط بين تلك الأكشاك بالإضافة إلى إنشاء لوحة توزيع كهرباء.