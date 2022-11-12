هطول أمطار متوسطة على مناطق شرق الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في نطاق حي المنتزه، وسط إعلان حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي التي انتشرت سياراتها في كل المناطق بعروس البحر المتوسط للتعامل الفوري والسريع للحد من تراكم المياه.

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي، فإن الأمطار هطلت على مناطق شرق المحافظة، في حدود الحادية عشر من مساء اليوم السبت لمدة دقائق معدودة ما لم يجعلها تسبب أي تراكم مياه، بحسب بيان شركة الصرف الصحي.

أمطار الإسكندرية اليوم

وهطلت أمطار الإسكندرية اليوم لمدة 5 دقائق ثم توقفت سريعا بينما عادت مجددا لعدة دقائق قبل أن تتوقف مجدداً، فيما ما لم ينتج عنها أي تراكم المياه الأمر الذي تبعه استمرار السيولة المرورية في كافة أنحاء المدينة الساحلية.

تكاثر السحب يسبب الأمطار على الإسكندرية

ويأتي ذلك بالتزامن مع طقس ممطر بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية اليوم بنسبة حدوث من 30 إلى 40%.

وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.