طقس الإسكندرية اليوم السبت.. العظمى 24 مئوية وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم السبت، اعتدال في درجات الحرارة صباحا، وبرودة ليلا، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40%، تبدأ من شرق المدينة نتيجة السحب القادمة من محافظة البحيرة، ما ترتب عليه استمرار إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم السبت معتدل الحرارة نهارا، يصحبه سقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

تساقط أمطار شرق مدينة الإسكندرية

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، سحبا منخفضة ومتوسطة في طريقها إلى كفر الدوار ودمنهور وأبو المطامير وربما النوبارية شرق الإسكندرية، ما يجعل منها فرصة مهيئة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المناطق سالفة الذكر بالتحديد شرق مدينة الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم السبت

وشهدت الإسكندرية سطوع الشمس مع صباح اليوم، وسط هدوء في الشوارع نظراً لاستمرار إجازات عدد من كبير من المصالح والمدارس، خاصة بعدما جاء في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول توقعات بسقوط أمطار متوسطة تتجاوز 40% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وترتبط حالة طقس الإسكندرية اليوم، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 24 درجة مئوية، والصغرى 18، ما يعني حدوث انخفاض في درجات الحرارة عن حاجز 20 درجة مئوية ليلا.