حالة طقس الإسكندرية اليوم الجمعة.. توقعات بهطول أمطار بنسبة 40%

تشهد حالة طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، اعتدالا في الحرارة صباحا مع برودة ليلا، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40%، الأمر الذي تبعه استمرار إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالمحافظة.

طقس الإسكندرية اليوم الجمعة

وشهدت الإسكندرية سطوع الشمس صباح اليوم الجمعة، مع وجود توقعات بسقوط أمطار في عدة مناطق بالمحافظة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 24 درجة للعظمى و17 للصغرى.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وفيما يخص حركة الأمواج على شواطئ الإسكندرية، تشهد انخفاضا عما كان الوضع عليه خلال الأيام الماضية، حيث يبلغ ارتفاعها من (1 : 1.5 متر)، وهو ما يعني هدوء الأمواج لعد ارتفاعها لمترين خلال الفترة الماضية.