أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ في المحافظة

سقطت أمطار متوسطة، منذ قليل، على مناطق متفرقة في الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، بالتحديد في نطاق حي المنتزه، وسط إعلان حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي التي انتشرت سياراتها في كل مناطق الإسكندرية للتعامل الفوري والسريع للحد من تراكم المياه.

وسقطت الأمطار على مناطق وسط وشرق وحي المنتزه، مؤكدين عدم وجود أي تراكم مياه، بحسب بيان شركة الصرف الصحي.

أمطار الإسكندرية اليوم

وتسااقطت الأمطار لمدة 5 دقائق ثم توقفت سريعا، وعادت مجددا لعدة دقائق قبل أن تتوقف مجددا، فيما ما لم ينتج عنها أي تراكم المياه، الأمر الذي تبعه استمرار السيولة المرورية في جميع أنحاء المدينة الساحلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية، بنسبة حدوث من 30 إلى 40% وأن يسود طقس معتدل الحرارة على الأجواء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

طوارئ الصرف الصحي في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه في حالة الإبلاغ عن أي شكوى تخص الصرف الصحي بالإسكندرية يرجى الاتصال على الرقم المختصر 175 أو علي رسائل الصفحة.