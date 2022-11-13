جهاز 6 أكتوبر يعلن إصلاح عطل محطة زايد وعودة ضخ المياه

صرح مصدر مسؤول بجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بعودة مياه الشرب لجميع أنحاء المدينة، مؤكدا بدء ضخ المياه من جديد، مشيرا إلى أن المياه كانت قد انقطعت عن الأدوار العليا بالكامل عن المدينة، نتيجة وجود عطل مفاجئ في مصادر التغذية الكهربائية داخل محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، والتي تغذي مدينة السادس من أكتوبر وتم بالفعل إصلاح العطل المفاجئ.

انتظام الضغوط

وذكر المصدر، أن محطة المياه بالشيخ زايد، تعد إحدى المحطات الداعمة للمدينة بشكل رئيسي، وهو ما أدى إلى انقطاع المياه بالأدوار العليا على مستوى مدينة 6 أكتوبر فور وقوع العطل المفاجئ.

وأوضح المصدر، أنه تم الضخ، وانتظمت الضغوط بجميع مراكز التحكم، وسوف يشعر السكان خلال الدقائق القليلة المقبلة بتدفق المياه.

إصلاح العطل وإعادة المياه

ووجَّه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، اعتذارا لسكان المدينة، على العطل المفاجئ، متمنيا لسكان المدينة كل التوفيق، كما وجَّه الشكر للعاملين بالمحطة الذين نجحوا في إصلاح العطل، وإعادة المياه إلى المواطنين فور وقوع العطل المفاجئ.