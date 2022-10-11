«مياه الجيزة» تنفي انقطاع الخدمة في بعض المناطق بالمحافظة

أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه ببعض المناطق بمحافظة الجيزة.

محطات المياه تعمل بصورة طبيعية

وأشار «عابدين»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن كافة محطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة تعمل بصورة منتظمة وطبيعية، لافتًا إلى أنه يتم التنويه مسبقًا عن انقطاع المياه وتوضيح أسباب الانقطاع على الصفحة الرسمية للشركة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

واستعرض المتحدث الإعلامي، قنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتطبيق «قراءتي» لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125لاستقبال شكاوى المواطنين.

محطة الروضة تطلق توعية بأهمية ترشيد المياه

من ناحية أخرى، استقبلت محطة مياه الروضة بالمنيل بالقاهرة، وفدًا من طلاب مدارس منارة هليوبولس بالقاهرة، ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التوعوية لطلاب المدارس، حيث شهدت الزيارة توضيح مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ من نهر النيل مرورا بكافة مراحلها من ( المروقات والمرشحات) وانتهاء بمعامل المحطة حتى وصولها للمواطنين، كما توجهوا إلى قاعة التدريب لحضور ندوة بعنوان «كل نقطة بتفرق» للتعريف بالخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة للمواطنين.